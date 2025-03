La nuova puntata di Tradimento, andata in onda il 19 marzo su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda mercoledì 19 marzo nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento, la trama della puntata del 19 marzo

Un uomo in moto spara a Guzide e Zeynep. Fortunatamente, Guzide rimane illesa e Zeynep viene colpita solo di striscio. Guzide sospetta sia stato Ismet, amministratore della Pedromol, che l'aveva minacciata la mattina stessa.

Selin chiude nel suo appartamento Tolga e Oylum nella speranza che i due facciano pace.

Sezai è in prigione: è accusato di essere a capo di un cartello di droga ed è stato arrestato prima di partire per il Canada con un cellulare completamente vuoto.

