La nuova puntata di Tradimento, andata in onda il 18 aprile su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda venerdì 18 aprile nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento, la trama della puntata del 18 aprile

Yesim partecipa a un programma televisivo per raccontare la sua storia e riprendersi Oyku. Durante la diretta sta male e interviene nel programma la zia Ilknur, che racconta l'infazia di Yesim. Poi la donna svela davanti a tutti che a fare del male a sua nipote è stato l'avvocato Tarık Yenersoy. Zelis tornata a casa dice alla madre di essersi sposata con Ozan, ma Ilknur non reagisce bene alla notizia, perché non approva che la figlia stia con il figlio di Guzide. Tolga dice al padre che Selin lo ha lasciato a causa di Oylum, ma Oltan capisce che c'è dell'altro dietro alla decisione di Selin.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE