La nuova puntata della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda lunedì 17 marzo nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento, la trama della puntata del 17 marzo

Tarik viene rapito dagli uomini di Tahir. Tahir pretende che Tarik faccia togliere a Elmas l'ingiunzione sul suo terreno. In alternativa, vuole 5 milioni di dollari entro un mese. Tarik gli promette che avrà quello che vuole e si fa liberare. Tahir è però in combutta con Elmas, che si aspettava un risultato immediato. Delusa dal mancato obiettivo, la donna accetta di attendere un mese.

Tarik ha con sé il cellulare di Sezai che è attualmente in stato di fermo.

