La nuova puntata di Tradimento, andata in onda il 17 febbraio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della nuova serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda lunedì 17 febbraio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity e nel video qui sopra.

Su Mediaset Infinity, potete scoprire il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento, la trama della puntata del 17 febbraio

Yesim scopre che Burcu non ha mai perso il proprio cellulare e che in realtà possiede anche il suo, scomparso il giorno dell'evacuazione del condominio; curiosando tra i messaggi, Yesim scopre che è stata Burcu ad inviare a Guzide i video incriminanti. Yesim finge di trovarsi per caso nella stazione in cui Burcu aspetta la metro, l'attira in una zona appartata - senza accorgersi di una telecamera di sicurezza che le riprende mentre si allontanano insieme - e la affronta; le due iniziano a gridarsi contro e, durante il litigio, Yesim spinge Burcu sui binari, mentre sta arrivando un treno.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE