Tradimento, la trama della puntata del 15 dicembre

Vahide Perçin (Güzide Yenersoy) in una scena di Tradimento

La famiglia di Guzide scopre che su internet c'è un articolo riguardo all'incidente di Oylum e Tim. Oylum va nel panico pensando che possa essere considerata un'assassina e finire così in prigione.

Tarik scopre che Yesim ha cambiato la serratura e si rifiuta di farlo entrare. L'uomo, distrutto per essere stato rifiutato anche dalla sua seconda famiglia, se ne va. Contatta Oltan per chiedergli un posto dove stare e l'amico lo mette al corrente dell'articolo.

Tarik si reca con Tolga a casa di Guzide per aiutare Oylum. Qui ha un confronto acceso con Guzide e riceve i commenti ostili di Ozan. Tolga ha preparato una cartina con tutte le telecamere e chiede a Oylum di segnare il percorso fatto in moto. Fatto questo se ne va e crea un momento di imbarazzo con Oylum quando la bacia.

Guzide teme che la figlia gli nasconda qualcosa, ma lei nega tutto. Ozan va a casa di Lara tentando di riappacificarsi, ma lei lo respinge. Ozan chiama Kaan per lamentarsene.

Nei confronti di Oylum viene emessa un'ordinanza di custodia cautelare, in seguito alla misteriosa scomparsa di tutti i filmati riguardanti l'incidente. Mesut propone a Ozan di mettersi sulle tracce di Kaan cercandolo nel Dark Web. Intanto però Ozan deve prendere tempo con suo padre; inventa così di aver investito i soldi di Oltan in un fondo coreano e di non poterne rientrare in possesso prima di due settimane.

Tarik promette a Yesim che chiederà il divorzio da Guzide e che finalmente lui, Yesim e Oyku potranno vivere insieme come una vera famiglia.

Oylum passa una notte alla stazione di polizia, la mattina seguente un giudice conferma l'arresto e la ragazza viene trasferita in carcere. Oylum è stata arrestata e Guzide chiede a Tolga di provare a trovare una copia dei filmati delle telecamere di sicurezza per poter aiutare la figlia a uscire di prigione.

