La nuova puntata della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda sabato 12 aprile nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento, la trama della puntata del 12 aprile

Mualla impedisce a Oylum di uscire con le sue amiche perché reputa che ciò non si addica a una donna sposata e la fa fermare dalle guardie al cancello di casa.

Tarik va a trovare Oylum e, notando la tristezza negli occhi della figlia, avvisa Behram che se Oylum dovesse essere infelice la porterà via da lì.

Yesim e Ilknur tentano di rapire Oyku, ma vengono fermate da Tarik.

Tarik chiama Caner, che lo aveva ricattato con alcune foto compromettenti di Yesim, e gli offre 10.000 dollari per non postarle in rete.

Tolga confessa a Ozan di aver fatto pace con Oltan e i due decidono, per il bene di entrambi, di prendere strade separate.

Oltan manda Abdus a casa di Zelis. Quando rientra, Zelis se ne accorge e scappa. Poi chiama Ozan che la porta a casa sua.

Serra litiga con suo padre per le condizioni insoddisfacenti in cui è costretta a vivere e si rifugia dalla sorella Selin, prossima a sposare Tolga.

