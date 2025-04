La nuova puntata di Tradimento, andata in onda l'1 aprile su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda martedì 1 aprile nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento, la trama della puntata dell'1 aprile

Oylum in una scena di Tradimento

Behram e sua madre Mualla parlano del rapporto tra lui e Oylum. Il ragazzo dice alla madre di voler sposare Oylum il prima possibile, ma la donna non condivide del tutto questa decisione.

Guzide va a trovare Afsin, il giudice che segue il caso di Sezai, per chiedergli di far andare a processo Sezai senza custodia cautelare, poiché ha delle prove che mostrano chiaramente che si tratta di un complotto.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE