I momenti più importanti degli episodi della serie turca Tradimento andati in onda l'11 aprile in prima serata su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity

Nei nuovi episodi della serie turca Tradimento, in onda in prima serata venerdì 11 aprile su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Behram convince Oylum a seguirlo minacciando di fare del male a Tolga.

Dopo che Behram le ha assicurato che non farà del male a nessuno e che è libera di scegliere se sposarsi o no, Oylum se ne va, ma mentre è alla guida scopre di Selin e Tolga. Sconvolta, decide di ritornare da Behram che la accoglie e braccia aperte. La notizia del matrimonio di Oylum e Behram circola in rete e arriva anche a Tolga. Mesut scopre che Zelis è il corriere di Oltan e lo dice a Ozan. Dopo l'assoluzione di Sezai, Guzide riceve una chiamata da Oyku preoccupata perché il padre sta male. Una volta ripresosi, Tarik finge di avere la febbre per avere le attenzioni di Guzide. Nel mentre, Yesim e Ilknur scoprono dove Tarik è andato a vivere con Oyku. Ozan e Zelis si confrontano e scoprono di essere ricattati a vicenda da Oltan. Umit viene aggredito. Tradimento va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 14:45 e il venerdì dalle 21.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

