Le nuove puntate di Tradimento, andate in onda in prima serata il 28 marzo su Canale 5, sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity

Le nuove puntate della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, sono andate in onda venerdì 28 marzo in prima serata su Canale 5. Le puntate sono disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento in prima serata, la trama delle puntate del 28 marzo

Tolga e Ozan si intrufolano nell'azienda di Oltan per cercare di entrare nel server, ma non ci riescono: Oltan, prevedendo le mosse del figlio, ha fatto cambiare il software di sicurezza.

Per non avere più nulla a che fare col padre, Tolga decide anche di vendere la sua azienda e restituire al padre 10 milioni di dollari.

Oltan, distrutto, sfoga il suo dispiacere per l'allontanamento del figlio con Elmas, che cerca di consolarlo.

Oylum promette alla madre che lascerà Behram: lui è sempre più geloso e opprimente, tanto da farla seguire ovunque. Con l'aiuto di Zeynep, Oylum riesce ad andare dal medico per abortire. Ma quando arriva in ambulatorio trova Behram ad attenderla.

Oltan continua a ricattare Ozan, chiedendogli di portare una borsa contenente 200.000 dollari a un avvocato.

Quando Guzide vede Behram e Oylum insieme, coglie l'occasione per dire a Behram che non approva la loro relazione.

Nazan scopre che Sezai è stato arrestato e informa Guzide che, grazie all'aiuto di Elmas, riesce a trovare la prigione in cui è detenuto l'uomo e va a trovarlo.

Elmas riesce ad aiutare Guzide anche in un'altra impresa: farle riavere la sua casa. Con l'atto di proprietà in mano, Guzide caccia via di casa Tarik e Yesim.

Tarik rivela a Yesim di aver scoperto la verità: sa che è stata Yesim ad avvelenarlo.