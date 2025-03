Le nuove puntate di Tradimento, andate in onda in prima serata il 23 marzo su Canale 5, sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity

Le nuove puntate della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, sono andate in onda domenica 23 marzo in prima serata su Canale 5. Le puntate sono disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento in prima serata, la trama delle puntate del 23 marzo

Tarik in una scena di Tradimento

Zelis invita Ozan a cena per presentargli sua madre, ma lui riesce a declinare l'invito, spiegandole che, dopo quanto è accaduto, deve stare vicino alla sua famiglia.

Oltan non trova più il video di Kaan che prova che il ragazzo è vivo. La chiavetta USB che lo contiene viene spedita a Tolga, il quale dice la verità a Guzide. Questa inoltre scopre che Umit le ha mentito sul suo lavoro e che, per tutto il tempo che diceva di andare a lavorare, produceva creme nella vecchia casa.

Sopraggiunti entrambi sul posto, trovano la casa a soqquadro e pensano che siano venuti i ladri. In realtà, è quello che vogliono far credere Yesim e Ilknur, che per guadagnare soldi, hanno venduto alcuni beni fingendo di essere state derubate.

Successivamente, le due donne apprendono la notizia che Tarik ha diseredato Ozan e Oylum e ha designato come erede Oyku. Pur essendo inizialmente elettrizzata, Yesim inizia a preoccuparsi.

Tolga va a casa di Guzide per mostrarle il video di Kaan e rassicurarla sul fatto che suo figlio Ozan non è veramente un assassino come tutti loro hanno creduto fino ad ora, ma che in realtà è stato tutto un piano del padre per ricattare Ozan. Quando Ozan apprende la notizia, va su tutte le furie e vuole andare da Oltan per affrontarlo, ma Tolga lo ferma e gli suggerisce di non far sapere al padre che lui ha scoperto tutto, ma di continuare a fargli credere di averlo ancora in pugno, così potrà scoprire qualcosa su di lui per poterlo incastrare.

Nel frattempo, Oltan è ancora alla ricerca di Ibo. Abdus scopre che l'ultimo posto in cui è andato Ibo è l'ufficio di Tarik, e i due si intrufolano nell'ufficio per riprendere le chiavette USB. Tarik è ricoverato in ospedale in terapia intensiva dopo aver avuto un infarto. Oylum decide di andare a trovare il padre, ma appena Yesim la vede, la fa uscire dalla stanza. Le due iniziano a litigare e interviene Behram.

Tolga comunica a suo padre di essere a conoscenza del video di Kaan e Lara, lo insulta per ciò che ha fatto e prende le distanze da lui. Yesim arriva nell'ufficio di Tarik ma è tutto in ordine. Approfitta così delle telecamere imbrattate per rubare dei soldi nella cassaforte, dei cellulari e il portatile.

Tolga si presenta davanti a casa di Oylum e le chiede perdono. Lei lo ignora ed entra in casa. Uscendo, Tolga incontra Behram e gli giura che riconquisterà Oylum. Decide poi di lasciare Selin perché è consapevole di non provare nulla per lei. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE