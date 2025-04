La nuova puntata di Tradimento, andata in onda in prima serata l'11 aprile su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda in prima serata venerdì 11 aprile su Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento in prima serata, la trama dell'11 aprile

Oylum e Behram trascorrono il primo giorno da sposati insieme alla famiglia di lui e la notizia delle loro nozze circola già in rete. Tolga commenta l'articolo insieme al padre, ma l'uomo viene distratto da un foro sul muro che lo insospettisce.

Yesim prova, ancora una volta, ad andare a trovare la figlia in albergo, ma al suo arrivo scopre che Tarik non alloggia più lì e che ha portato Oyku da un'altra parte. Zia e nipote sono decise a trovare un altro modo per scoprire il nuovo indirizzo della villa dove si sono trasferiti Tarik e la bambina. Involontariamente, Mesut origlia un discorso tra Abdus e Zelis e scopre che la ragazza è il corriere di Oltan.

Sezai viene ufficialmente assolto e decide di festeggiare la bella notizia con Guzide, ma Oyku telefona alla donna in cerca di aiuto, perché Tarik è svenuto e ha sbattuto la testa. Quando arriva sul posto, Guzide trova l'uomo cosciente.

Ozan affronta Zelis riguardo al fatto che è lei il corriere di Oltan: i due si rivelano a vicenda il modo in cui vengono ricattati da parte da Kasifoglu e decidono di unire le forze per consegnarlo alla giustizia.

