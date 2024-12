La prima puntata di Tradimento, andata in onda l'1 dicembre in prima serata su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La prima puntata della nuova serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda domenica 1 dicembre in prima serata su Canale 5.

La prima puntata è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity e nel video qui sopra.

Su Mediaset Infinity, potete scoprire il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento, la trama della prima puntata

Guzide Yenersoy è un rispettato giudice sposata da 30 anni con Tarik, di cui è profondamente innamorata. Insieme hanno due figli, Ozan e Oylum.

La sua famiglia è un esempio per tutti: suo marito Tarik è un avvocato esperto e di successo con un proprio studio legale; il figlio Ozan lavora come ingegnere in un'impresa di costruzioni, mentre la figlia Oylum frequenta la facoltà di medicina, non per sua scelta ma per compiacere la madre.

Guzide scopre che ogni membro della famiglia le sta mentendo. Guzide ignora che Oylum ha deciso di inseguire i suoi sogni a tutti i costi, è all'oscuro dei piani di Ozan e, soprattutto, del fatto che Tarik ha una seconda famiglia da ben cinque anni.

Quando la verità su suo marito Tarik viene a galla per puro caso, la vita di Guzide viene completamente stravolta.

