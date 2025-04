Scopriamo perché Tradimento non va in onda lunedì 21 aprile su Canale 5 e cosa sostituirà la soap turca

Lunedì 21 aprileTradimento non andrà in onda nel pomeriggio di Canale 5. La serie turca con Vahide Perçin tornerà con un nuovo episodio martedì 22 aprile dalle 14:10 su Canale 5.

Scopriamo cosa andrà in onda al posto di Tradimento.

Cosa va in onda al posto di Tradimento

Nel pomeriggio di lunedì 21 aprile, andranno in onda due nuove puntate della soap The Family dalle 14:10 alle 16:00. Dalle 16:00 verrà trasmesso l'appuntamento quotidiano con il reality game The Couple - Una vittoria per due condotto da Ilary Blasi.

Dalle 16:50 andrà in onda il film Rosamunde Pilcher: Il desiderio di Amy.

Tradimento torna il 22 aprile

Ecco le anticipazioni della nuova puntata di Tradimento in onda martedì 22 aprile:

Yesim ha rapito Can e portato in una struttura apposita. Oltan è preoccupato per Tolga e durante una lite fra i due, il ragazzo gli confessa quello che prova per Oylum e di volerla aiutare ad ogni costo.

