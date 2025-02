La prossima puntata di Tradimento andrà in onda mercoledì 5 febbraio nel pomeriggio di Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni

Una nuova puntata di Tradimento, serie turca con Vahide Perçin, andrà in onda giovedì 6 febbraio dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete scoprire il cast completo e i personaggi di Tradimento, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tradimento, le anticipazioni del 5 febbraio

Oylum è decisa a dire tutta la verità a sua madre: quando finalmente trova il coraggio di telefonarle, le risponde un'infermiera di pronto soccorso e le comunica che Guzide ha subito un incidente. Oylum, una volta in ospedale, avverte disperata parenti e amici, che accorrono a sostenerla.

Yesim, nel vedere Tarik accorrere in ospedale, viene presa da un attacco di gelosia. Burcu alimenta la sua gelosia e la convince a raggiungere Tarik in ospedale dove tuttavia non lo trova.

