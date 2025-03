La prossima puntata di Tradimento andrà in onda venerdì 28 marzo in prima serata su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni

Una nuova puntata di Tradimento, serie turca con Vahide Perçin, andrà in onda in prima serata venerdì 28 marzo dalle 21.20 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete scoprire il cast completo e i personaggi di Tradimento, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tradimento, le anticipazioni del 28 marzo in prima serata

Oylum è in pensiero per la gravidanza e, allo stesso tempo, è infelice della sua relazione con Behram, sempre più geloso e opprimente, tanto da farla seguire ovunque. Con l'aiuto di Zeynep, Oylum riesce a liberarsi del suo autista e va a farsi visitare da un medico, il quale le dà appuntamento per eseguire l'aborto il giorno stesso. Ma quando arriva in ambulatorio trova Behram ad attenderla.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE