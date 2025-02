Una nuova puntata di Tradimento, serie turca con Vahide Perçin, andrà in onda giovedì 20 febbraio dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete scoprire il cast completo e i personaggi di Tradimento, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tradimento, le anticipazioni del 20 febbraio

Ozan viene scagionato e liberato dalla custodia cautelare, grazie alle dichiarazioni dei due testimoni che Oltan costringe a deporre. Questa è in realtà una mossa studiata da Oltan per ricattare Guzide e spingerla a pronunciarsi in suo favore come giudice.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE