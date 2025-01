La prossima puntata di Tradimento andrà in onda domenica 19 gennaio in prima serata su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni

Una nuova puntata di Tradimento, serie turca con Vahide Perçin, andrà in onda domenica 19 gennaio in prima serata su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete scoprire il cast completo e i personaggi di Tradimento mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tradimento, le anticipazioni del 19 gennaio

Tarik dà dei soldi a Ozan per compensare la perdita del presunto furto, e il ragazzo corre a saldare la rata mensile del debito contratto con il gioielliere Cemil.

Convocato da Oltan, Ozan gli racconta del pestaggio, confidandogli che non si è trattato di un furto ma di una aggressione ad opera degli uomini di Lara. Oltan allora torna a minacciare Lara: se non dirà a Kaan di restituirgli i soldi della truffa, la pagherà cara.

Guzide scopre in un cassetto di Oylum il biglietto aereo per New York. Furiosa, va da Tarik il quale imbastisce una bugia d'emergenza: le racconta di avere comprato lui quel biglietto ad Oylum per consentirle di frequentare un programma di ricerca a New York.

Guzide viene anche a sapere che Sema, la moglie di Umit, ha portato in Svezia la loro bambina.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE