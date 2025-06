Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5

Feyza Sevil Güngör (Oylum Yenersoy) e Berkay Ateş (Kahraman Sarpoğlu) in una scena di Tradimento

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va dal 9 al 15 giugno durante i prossimi episodi della seconda stagione di Tradimento, la serie televisiva turca di Canale 5.

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 14.45 e il venerdì in prima serata su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Tradimento 2: le anticipazioni dal 9 al 15 giugno

Durante un viaggio di lavoro, tra Oltan e Ipek scatta un bacio, mentre Yesim e Umit si occupano dell’organizzazione di una cena per conto di una ricca cliente.

Alla festa organizzata da Yesim e Umit, l’imprenditore Kadir muore improvvisamente e la moglie li accusa di avvelenamento.

Yesim e Umit vengono rilasciati su cauzione, ma la situazione provoca tensioni familiari, in particolare tra Ipek e suo padre, Sezai.

Guzide scopre che Sezai e Yesim le hanno nascosto la verità su Ipek, decidendo così di interrompere ogni rapporto con loro.

Yesim scopre che la chiavetta con un video compromettente è stata danneggiata, ma una copia è stata salvata nella sua email.

