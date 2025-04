Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5

Feyza Sevil Güngör (Oylum Yenersoy) e Berkay Ateş (Kahraman) in una scena di Tradimento 2

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va dal 5 all'11 maggio durante i prossimi episodi della seconda stagione di Tradimento, la serie televisiva turca di Canale 5.

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 14.45 e il venerdì in prima serata su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Tradimento 2: le anticipazioni dal 5 all'11 maggio

Una donna riprende la rissa tra Tolga e Kahraman e il video finisce su tutti i siti di gossip, causando scandalo.

Dopo aver visto il filmato dello scontro, Mualla ordina di riportare Oylum da sua madre, ma i tentativi di Guzide, Sezai e Umit per riunire madre e figlio falliscono.

Mualla nasconde a Kahraman la verità sull’allontanamento di Oylum e continua a manipolare la situazione familiare a suo favore.

Tolga affronta le conseguenze delle sue scelte e lascia Selin, che tenta il suicidio ma viene salvata in extremis da Serra.

Yesim si rende conto che in casa di Tarik non è considerata altro che una domestica, e inizia a sentirsi sfruttata e messa da parte.

