Tradimento 2, il riassunto della settimana dal 3 all'8 giugno

Ecco cosa è successo negli episodi di Tradimento andati in onda dal 3 all'8 giugno su Canale 5

Durante le puntate dell'ultima settimana di Tradimento 2, in onda da martedì 3 a domenica 8 giugno su Canale 5, Oylum scopre che Kahraman non è morto nell'incidente.

Guzide chiede a Tolga di non chiamare più Oylum e di dimenticarla. Kahraman chiede a Oylum di sposarlo, ma Tolga interrompe la proposta di matrimonio. Poi chiede perdono a Selin. Selin e Tolga decidono di prendere in affidamento una bambina.

Tarik viene arrestato, ma si rende conto di essere stato incastrato. Poi scopre di non essere stato invitato alla cerimonia di premiazione di Ozan.

Sezai chiede a Guzide di sposarlo, poi scopre che Ipek ha tentato di uccidere Guzide.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi in onda dal 26 maggio all'1 giugno. Tradimento va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il venerdì alle 21.20, il sabato e la domenica alle 14:45.

