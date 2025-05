Tradimento 2, il riassunto della settimana dal 19 al 25 maggio

Durante le puntate dell'ultima settimana di Tradimento 2, in onda da lunedì 19 a domenica 25 maggio su Canale 5, Tolga scopre la verità sulla gravidanza di Selin.

Serra denuncia Tolga per aver spinto Selin giù dalle scale nel corso di una furiosa lite. Tolga finisce in prigione, in attesa del processo. Anche Zelis è in carcere e Ozan va a trovarla.

Nel frattempo, Selin si risveglia dal coma provocato dalla caduta e scagiona Tolga che può tornare a casa. Al suo ritorno, Tolga trova Selin ad aspettarlo, arrabbiata perché, appena uscito di prigione, Tolga ha chiamato Oylum per vederla. Intanto, Oylum rivela a sua madre che Can è figlio di Tolga.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi in onda dal 19 al 25 maggio. Tradimento va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il venerdì alle 21.20, il sabato e la domenica alle 14:45. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

