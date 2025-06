I momenti più importanti dell'episodio della seconda stagione della serie turca Tradimento andato in onda il 10 giugno su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della seconda stagione della serie turca Tradimento, in onda martedì 10 giugno su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, In occasione delle nozze di Oylum e Kahraman, Oyku conosce finalmente il piccolo Can. Mentre Oylum indossa il suo abito da sposa, Guzide entra nella camera e tra le lacrime di commozione le fa una raccomandazione prima del matrimonio. Oltan va a conoscere la figlia di Selin e Tolga e le porta un regalo di benvenuto. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio 93 della seconda stagione di Tradimento e le reazioni degli spettatori su X. Tradimento 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 14:45 e il venerdì dalle 21.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE