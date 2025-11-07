Nei nuovi episodi della seconda stagione di Tradimento, in onda in prima serata su Canale 5 venerdì 7 novembre e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, dopo aver mandato via Kadriye dalla casa di Mualla, Kahraman la affronta chiedendole chi sia il suo vero padre.
Ipek rifiuta di firmare il divorzio richiesto dall’avvocato di Oltan dopo l’aborto e accusa Neva di aver informato il marito.
Nel frattempo, Dündar caccia Ilgin, la matrigna, dalla casa del padre e Tolga si riavvicina a Selin.
Kahraman, scoperto di non essere un Dicleli, rinuncia a ricchezze e lavoro per ricominciare una nuova vita con Oylum, lasciando casa di Mualla.
Intanto, Yesim e Umit si riappacificano, decidendo di portare avanti la loro società.
