Nei nuovi episodi della seconda stagione di Tradimento, in onda in prima serata su Canale 5 venerdì 21 novembre e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Ipek teme che suo padre possa denunciarlo, dopo aver saputo del suo aborto.

Il giudice approva la scarcerazione di Selin in attesa del processo.

Yesim confessa a Guzide di aver ripreso Tarik mentre uccide Korkmaz.

Sezai va a casa di Ipek con l'intenzione di consegnarla alla giustizia. Ipek riesce a fuggire grazie all'aiuto di Neva.

Guzide scopre la verità sullo scambio di bambini: Guzide aveva avuto un figlio disabile che era stato scambiato da Tarik.

Oylum si accorge di non avere il cellulare e inizia a preoccuparsi. Oznur consegna a Oltan il telefono di Oylum e l'uomo scopre che Can è suo nipote.

Guzide e Nazan tendono una trappola a Tarik.

Nel video qui sopra, i momenti più importanti degli episodi del 14 novembre di Tradimento. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIADET INFINITY MAGAZINE