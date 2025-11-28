Catalogo
SERIE TV28 novembre 2025

Tradimento 2, il riassunto del finale della serie turca

Il riassunto dell'ultima puntata della serie turca in onda venerdì 28 novembre in prima serata su Canale 5
Negli episodi finali della seconda stagione di Tradimento, in onda in prima serata su Canale 5 venerdì 28 novembre e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Guzide racconta a Ozan e Sezai cosa è accaduto a suo figlio. Nel mentre, Oylum scopre chi sono i suoi veri genitori e va a conoscere suo padre.

Dundar dice addio a Yesim. Azra viene liberata e racconta a Sezai tutto quello che le ha fatto Ipek.

Tolga riesce a decriptare il video in cui Tarik spara a Korkmaz e lo mostra a Guzide. Dopo la denuncia di Guzide, Tarik viene arrestato.

Tolga scopre la verità su Can e, sconvolto, propone a Selin di rapire il bambino e scappare tutti e tre insieme.

Nel frattempo, Ipek riesce a sfuggire alla polizia e va da Oltan minacciandolo con una pistola. Poco dopo arriva Tolga che viene colpito da un proiettile: il ragazzo muore così tra le braccia del padre. Yesim è pronta a confessare l'omicidio di Burcu alla polizia ma cambia idea per Oyku; poco dopo, rimane vittima di un incidente e muore.

La serie turca si chiude un anno dopo, quando la famiglia si riunisce per il compleanno di Can.

Nel video qui sopra, i momenti più importanti degli episodi finali di Tradimento in onda venerdì 28 novembre. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

