Negli episodi finali della seconda stagione di Tradimento, in onda in prima serata su Canale 5 venerdì 28 novembre e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Guzide racconta a Ozan e Sezai cosa è accaduto a suo figlio. Nel mentre, Oylum scopre chi sono i suoi veri genitori e va a conoscere suo padre.

Dundar dice addio a Yesim. Azra viene liberata e racconta a Sezai tutto quello che le ha fatto Ipek.

Tolga riesce a decriptare il video in cui Tarik spara a Korkmaz e lo mostra a Guzide. Dopo la denuncia di Guzide, Tarik viene arrestato.

Tolga scopre la verità su Can e, sconvolto, propone a Selin di rapire il bambino e scappare tutti e tre insieme.

Nel frattempo, Ipek riesce a sfuggire alla polizia e va da Oltan minacciandolo con una pistola. Poco dopo arriva Tolga che viene colpito da un proiettile: il ragazzo muore così tra le braccia del padre. Yesim è pronta a confessare l'omicidio di Burcu alla polizia ma cambia idea per Oyku; poco dopo, rimane vittima di un incidente e muore.



La serie turca si chiude un anno dopo, quando la famiglia si riunisce per il compleanno di Can.

Nel video qui sopra, i momenti più importanti degli episodi finali di Tradimento in onda venerdì 28 novembre. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIADET INFINITY MAGAZINE