La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda giovedì 8 maggio nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento 2, la trama della puntata dell'8 maggio

Guzide e Sezai partono insieme per una vacanza. Kahraman, spinto dall'amore che prova per Oylum, convince sua zia Mualla a scusarsi con la ragazza per tutto quello che le ha fatto passare, così da permettere a tutta la famiglia di vivere in armonia. Intanto Ipek cerca un modo per farla pagare a Guzide. Insieme ad Azra e Serra elaborano un piano per screditare pubblicamente Guzide: farla accusare di corruzione nei confronti di un giudice.

