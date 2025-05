La nuova puntata di Tradimento 2, andata in onda il 31 maggio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda sabato 31 maggio nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento 2, la trama della puntata del 31 maggio

Mualla racconta a tutti che per tentare di risvegliare Behram dal coma, porterà suo figlio da un medico svizzero. In realtà, va a seppellire suo figlio in segreto.

Nel frattempo, Ipek ascolta la conversazione tra Oltan e Guzide, che è andata in ufficio per parlargli del video diffuso da Selin, motivo del rapimento di Oylum.

Ipek telefona a Serra e le riferisce tutto, facendo scoppiare una lite tra Serra e Azra.

Tolga ingaggia Kudret per pianificare un assalto ai Dicleli.

Selin va da Oylum per scusarsi con lei ma le due finiscono per litigare furiosamente.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE