La nuova puntata di Tradimento 2, andata in onda il 3 maggio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda sabato 3 maggio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento 2, la trama della puntata del 3 maggio

Una scena di Tradimento

Tolga va da Guzide e le mostra il video in cui Behram ordina a Suat di sparargli. Tolga è disperato e dichiara a Guzide di voler salvare Oylum ma Guzide lo incoraggia a pensare a sua moglie. Lui, invece, corre da suo padre incolpandolo di avergli tenuto nascosta la verità sul matrimonio di Oylum.

Oltan non reagisce agli insulti del figlio e gli dice di non pensare più ad Oylum ma di concentrarsi su Selin che è incinta. Tolga non crede a questa storia finché Selin, che è nascosta e ha origliato tutto, gli confessa di non aver mai ingerito le pillole anticoncezionali. Tolga si sente tradito.

Mualla impedisce a Oylum di uscire di casa con il bambino per paura che lo possa rapire. Kahraman, quando scopre la situazione di prigionia a cui è sottoposta la ragazza, va su tutte le furie e se la prende con Mualla.

Guzide si mette sulle tracce dei bambini nati nello stesso ospedale e nello stesso giorno in cui lei ha partorito.

Tarik vuole riunire la sua famiglia e chiede a Yesim di trasferirsi a casa sua, dove vivono Oyku, Zelis e Ozan.

Intanto, Kahraman convince Mualla a lasciare uscire Oylum insieme a Can, e così la ragazza va a trovare sua madre.

Mualla e Kahraman raggiungono l'uomo sospettato di aver sparato a Behram, ma mentre lo interrogato, l'uomo muore per un'emorragia cerebrale. La signora Dicleli non sa come vendicare suo figlio.

