La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda mercoledì 28 maggio nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento 2, la trama della puntata del 28 maggio

Oylum avvisa Guzide del malore di Can e la donna si precipita in ospedale dove tratta Nazan con freddezza.

In ospedale, Mualla si scusa con Oylum. Guzide scopre chi ha boicottato l'impresa di pulizie di Yesim.

Dispiaciuta del trattamento ricevuto da Guzide in ospedale, Nazan va nel suo ufficio per chiarire.

