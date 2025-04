La nuova puntata di Tradimento 2, andata in onda il 28 aprile su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda lunedì 28 aprile nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento 2, la trama della puntata del 28 aprile

Zelis viene slegata e racconta a tutti di essere stata minacciata con una pistola da due uomini con il passamontagna, gli stessi che hanno rapito il piccolo Can che si trovava nella culla.

Oylum scopre insieme a Yesim che Mualla, oltre ad aver fatto rapire il piccolo Can, ha deciso di cambiare il nome del bambino in Berham, come quello del defunto fratello.

Mualla rivela tutto a Guzide e le dice che la figlia deve tornare a vivere nella casa di Behram per poter riavere il bambino.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE