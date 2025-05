La nuova puntata di Tradimento 2, andata in onda il 27 maggio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda martedì 27 maggio nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento 2, la trama della puntata del 27 maggio

Il piccolo Can è fuori pericolo dopo aver subito una lavanda gastrica per aver ingoiato una delle pillole di Mualla.

Oylum, ancora sconvolta, intima a Mualla di non avvicinarsi mai più a Can. Nazan tenta di convincerla a cercare una riappacificazione con Oylum, per riuscire a convivere tutti pacificamente.

Nel frattempo, Selin è fuori di sé e brucia alcuni vestiti di Tolga minacciando di dare fuoco anche alla casa.

