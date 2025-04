La nuova puntata di Tradimento 2, andata in onda il 27 aprile su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda domenica 27 aprile nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento 2, la trama della puntata del 27 aprile

Il matrimonio fra Tarik e Guzide viene finalmente annullato.

Ozan mente alla sua famiglia sul colloquio per il nuovo lavoro e inizia a fare consegne come corriere per una società di spedizioni.

Gli uomini di Mualla, con l'aiuto di Zelis, rapiscono Can. Quando la famiglia di Oylum si reca a casa di Mualla insieme al procuratore Taner e alla polizia, non trova traccia del bambino e viene intrapresa immediatamente un'azione legale.

Nazan cerca d'influenzare Kaharman, affinché questi convinca la zia a staccare le macchine che tengono in vita Behram.

Yesim, con l'aiuto di Ilknur, riesce ad avvicinare Oyku mentre si trova al parco con Azra e le dà un cellulare con cui telefonarsi e restare in contatto di nascosto.

