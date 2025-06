La nuova puntata di Tradimento 2, andata in onda il 24 giugno su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda martedì 24 giugno nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento 2, la trama della puntata del 24 giugno

Yesim corre a dare la notizia che Ipek è ancora viva a Oltan il quale, ferito, si presenta da Ipek e la lascia.

Oltan informa poi Guzide. La donna raggiunge subito Sezai.

Sezai, sconvolto dal comportamento della figlia, senza neanche darle modo di spiegarsi, la caccia di casa insieme a Neva.

Guzide riceve la visita di Sezai, che le fa una proposta.

