La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda venerdì 23 maggio nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento 2, la trama della puntata del 23 maggio

Ozan e Ilknur discutono su Zelis. Ilknur va a trovare in carcere la figlia che è molto provata e le chiede dei soldi. Selin è in terapia intensiva e Olyum le lascia un mazzo di fiori e va via tra le lacrime. Guzide comunica a Sezai che sua figlia Ipek nasconde qualcosa: la ragazza avrebbe due automobili. Sezai ne parla con Ipek e lei gli spiega che una delle due auto non è sua ma della sua amica Azra.

