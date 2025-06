La nuova puntata di Tradimento 2, andata in onda il 23 giugno su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda lunedì 23 giugno nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento 2, la trama della puntata del 23 giugno

Le ricerche per ritrovare Ipek continuano: Sezai non vuole perdere la speranza, e chiede di mandare avanti le ricerche ancora un altro po'.

Nel frattempo, Yesim decide di cercare Ipek in un modo alternativo: bussando a tutte le porte degli abitanti della località dove hanno ritrovato l'auto della ragazza, perché crede che Ipek sia ancora viva. Il suo metodo funziona: dopo vari tentativi, Yesim arriva a casa di Mustafa e Iffet e scopre che Ipek si sta nascondendo lì.

