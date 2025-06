La nuova puntata di Tradimento 2, andata in onda il 22 giugno su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda domenica 22 giugno nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Kahraman (Berkay Ates) in una scena di Tradimento

Tradimento 2, la trama della puntata del 22 giugno

Ozan è convinto che il suicidio di Ipek sia tutta una messa in scena. Ozan cerca di convincere Sezai a credere che Ipek si sia salvata dall'incidente e sia riuscita a uscire dall'auto.

Mualla irrompe a casa di Guzide e inizia a insultare Oylum per aver tradito Kahraman. Oylum e Guzide la invitano educatamente ad andarsene via, ma lei resta e pretende di portare via il nipote.

Quando arriva Kahraman con in mano dei fiori per Oylum, l'uomo si infuria con la zia e chiede a Ensar di portarla a casa. Kahraman implora Oylum di perdonarlo e di tornare insieme, ma Oylum se ne va.

Continuano le ricerche di Ipek, ma senza successo.

