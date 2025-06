La nuova puntata di Tradimento 2, andata in onda il 20 giugno su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda venerdì 20 giugno nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento 2, la trama della puntata del 20 giugno

Guzide e Nazan in una scena di Tradimento

Yesim e Umit, durante un programma televisivo, vengono ringraziati dal signor Kemal, fratello del defunto, che promette loro sostegno per il futuro.

Oltan va in ospedale a trovare Sezai.

Nazan va a casa di Guzide e mentre bevono un caffè insieme, le rivela che Oltan e Ipek hanno una relazione.

Oltan va a parlare con Kadriye Bedel, in arte Zennure, per scoprire i segreti sul suo passato.

