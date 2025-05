La nuova puntata di Tradimento 2, andata in onda il 18 maggio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda domenica 18 maggio nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento 2, la trama della puntata del 18 maggio

Guzide va a prendere Ozan alla centrale di polizia e, con un ricatto, convince il caporedattore a ritirare la denuncia.

Appena usciti dal dipartimento, Ozan rivela alla madre che l'autrice dell'articolo è Azra; Guzide si reca a casa di Tarik e, credendo che sia tutta colpa dell'ex marito, lo minaccia.

Guzide aiuta Yesim a stipulare un accordo prematrimoniale molto vantaggioso per lei. Tarik e Yesim convolano a nozze, con Guzide testimone della sposa.

Tolga confessa a Ozan di essere ancora innamorato di sua sorella.

Gli uomini di Diyarbakir arrivano a Istanbul per vendicare Behram, presentandosi in ospedale dove è ricoverata Ilknur: la loro intenzione è rapirla e usarla come esca per attirare Zelis, ma Mualla li ferma.

