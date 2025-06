La nuova puntata di Tradimento 2, andata in onda il 18 giugno su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda mercoledì 18 giugno nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento 2, la trama della puntata del 18 giugno

Sezai finisce in ospedale e Ipek è pronta ad accusare Guzide, la quale però confuta subito le sue accuse.

Nel frattempo, Yesim e Umit vengono invitati a partecipare ad una trasmissione televisiva.

Tolga parla con suo padre per capire se sta frequentando qualcuno, e i due finiscono per parlare della situazione di Selin.

Anche Azra è curiosa di sapere come stia Selin e non perde occasione per presentarsi da Serra e farle qualche domanda.

