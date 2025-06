La nuova puntata di Tradimento 2, andata in onda il 15 giugno su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda domenica 15 giugno nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento 2, la trama della puntata del 15 giugno

Serra insinua in Tolga il dubbio che la sera precedente, dopo aver alzato troppo il gomito, i due siano andati a letto insieme, poi confessa ad Azra di aver rinchiuso Selin in un istituto psichiatrico.

Mike, l'investigatore privato di Kadir Akinaslan, offre aiuto a Tarik per far scagionare Yesim e Umit dall'accusa di omicidio: l'uomo è in possesso di fotografie che dimostrano la relazione tra la moglie di Kadir e il suo migliore amico, Kaya Erduz, e dice all'avvocato che gliele consegnerà in cambio di 100 mila dollari. Tarik rifiuta e lo manda via.

Mike, allora, si reca da Guzide per fare la medesima richiesta e al momento del colloquio è presente anche Yesim, che offre all'uomo 50 mila dollari in cambio delle foto.

Yesim ricatta Tarik per ottenere i 50 mila dollari da dare a Mike, ma il marito non cede.

La vedova di Kadir, Kaya e Gizem Erduz partecipano a un programma per infangare Umit e Yesim.

Sezai si reca a casa di Guzide per parlare con lei.

