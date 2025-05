La nuova puntata di Tradimento 2, andata in onda il 13 maggio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda martedì 13 maggio nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento 2, la trama della puntata del 13 maggio

La domanda di Umit per avere un visto per la Svezia viene di nuovo respinta, così si confida con suo nipote Ozan. Ipek ha in mente un piano per conquistare Oltan. Quando Tolga torna dal suo viaggio in Corea, Selin non gli rivela di aver perso la bambina.

