La nuova puntata di Tradimento 2, andata in onda il 13 giugno su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda venerdì 13 giugno nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Oylum ( Feyza Sevil Gungor) in Tradimento

Tradimento 2, la trama della puntata del 13 giugno

Durante la cena organizzata dal catering di Umit e Yesim, Kadir muore e la moglie, Semiha, li accusa di averlo avvelenato. I due vengono presi in custodia, Guzide spera di farli rilasciare su cauzione.

La bambina adottata da Tolga e Selin muore improvvisamente e Tolga prova a stare vicino a Selin.

La polizia recupera il corpo di Behram seppellito illegalmente da Mualla.

