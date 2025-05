Tradimento 2, le lacrime di Selin per la morte della figlia

Negli episodi 38 e 39 della seconda stagione della serie turca Tradimento, andati in onda sabato 10 maggio e disponibili su Mediaset Infinity, Selin scopre di aver perso la figlia che aspettava da Tolga.

Mentre Tolga è in viaggio, Selin, preoccupata di non sentire più la sua bambina muoversi, telefona a suo suocero per farsi portare in ospedale.

Lì la dottoressa che l'ha visitata le comunica la triste notizia: sua figlia non è viva e per questo deve essere sottoposta a un cesareo prima che possa infettarsi.

Selin, che continua a negare che la bambina possa essere morta prima ancora di nascere, scoppia in un pianto straziante tra le braccia di Oltan, che tenta, invano, di consolarla.

Tradimento va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il sabato alle 14:45 e la domenica dalle 21.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIADET INFINITY MAGAZINE