Nei nuovi episodi di Tradimento 2, andati in onda venerdì 6 giugno in prima serata su Canale 5, Kahraman chiede la mano di Oylum

Negli episodi della seconda stagione di Tradimento, andati in onda venerdì 6 giugno in prima serata su Canale 5 e disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity, Kahraman chiede a Oylum di diventare sua moglie.

Durante una romantica cena a lume di candela, Kahraman fa la fatidica proposta a Oylum, consegnandole anche le carte per divorziare da Behram.

Tolga, determinato a fermare Oylum, interrompe la proposta di matrimonio per portare via con sé la ragazza.

Tradimento, Oylum accetta di sposare Kahraman?

Oylum comunica a Tolga che la loro relazione è ormai finita: lei non lo ama più.

Davanti agli occhi di Tolga, distrutto per il rifiuto della sua amata, Oylum dice a Kahraman di accettare la sua proposta di matrimonio.

Tradimento 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 14:45 e il venerdì dalle 21.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE