La prossima puntata della seconda stagione di Tradimento andrà in onda venerdì 6 giugno in prima serata su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni

La nuova puntata della seconda stagione di Tradimento, serie turca con Vahide Perçin, andrà in onda venerdì 6 giugno dalle 21:20 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete scoprire il cast completo e i personaggi di Tradimento, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tradimento 2, le anticipazioni del 6 giugno in prima serata

Oylum e Kahraman restano in ospedale in attesa di sapere qualche novità sui due uomini rimasti coinvolti nell'incidente. Nel mentre sopraggiungono Nazan e Mualla che, vedendo i due teneramente abbracciati e intuiscono che tra loro ci sia del sentimento. L'indomani mattina, tornati ad Istanbul, Oylum teme di provare qualcosa per Kahraman ma cerca di convincersi del contrario. Nel frattempo, riceve un video che ritrae Tolga in compagnia di alcune donne.

