La prossima puntata della seconda stagione di Tradimento andrà in onda lunedì 19 maggio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni

La nuova puntata della seconda stagione di Tradimento, serie turca con Vahide Perçin, andrà in onda lunedì 19 maggio dalle 14:10 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete scoprire il cast completo e i personaggi di Tradimento, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tradimento 2, le anticipazioni del 19 maggio

Mualla riesce a evitare la partenza di Kahraman per l'Argentina rivelandogli che Can non è figlio di Behram.

Mualla chiede aiuto al nipote per rintracciare Oylum, che non risponde al cellulare.

