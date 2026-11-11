Too Young to Love Me è uno dei titoli turchi disponibili nella nuova sezione Microdrama di Mediaset Infinity , la prima piattaforma in Italia a proporre gratuitamente uno spazio interamente dedicato a questo formato. La serie è un romance che ruota attorno alla differenza d'età tra i due protagonisti e vede nel cast Meryem Uzerli , Burak Berkay Akgül ed Emre Karayel .

Al centro della storia c'è Reyan, che divide le sue giornate con il marito Emir, chef di grande fama ma dal carattere spigoloso e assorbito quasi del tutto dalla cucina. La coppia gestisce il ristorante che appartiene a lei, dove Reyan si occupa con entusiasmo della scelta dei vini da accostare ai piatti. Un equilibrio solo in apparenza tranquillo, destinato a incrinarsi per un incontro casuale.

Mentre va a comprare dei pomodori, Reyan conosce Uzer, un ragazzo molto giovane che perde la testa per lei. Le attenzioni del giovane la lusingano, ma la donna sceglie di restare fedele a Emir e respinge ogni tentativo di avvicinamento. Le cose cambiano quando un evento inatteso la spinge verso Uzer. Da quel momento Reyan deve fare i conti con un sentimento che non aveva messo in conto e con decisioni che rischiano di mettere in discussione il matrimonio, la stabilità raggiunta e perfino l'immagine che aveva di sé.

Too Young to Love Me, il cast

A interpretare Reyan è Meryem Uzerli, nata nel 1982 a Kassel, in Germania, da padre turco e madre tedesca. L’attrice deve la popolarità internazionale nella serie storica Il secolo magnifico, che nel 2012 le vale il premio come miglior attrice ai Golden Butterfly Awards.

Nei panni di Uzer c’è Burak Berkay Akgül, classe 1997, nato a Istanbul e laureato in ingegneria geologica, già protagonista di serie come Destan, Safir e Sahipsizler.

Emre Karayel, nato nel 1972 a Kadirli e laureato in teatro alla Bilkent University di Ankara, veste invece i panni di Emir: nella sua carriera ha lavorato in Bir İstanbul Masalı, Kardeşlerim e Bahar.

Che cosa sono i Microdrama

I microdrama sono mini-serie in formato verticale pensate per lo smartphone, con episodi da pochi minuti, trame ad alta intensità e colpi di scena continui. Nella sezione dedicata di Mediaset Infinity, accanto a Too Young to Love Me, si trovano altre produzioni turche come In sua difesa e Triangolo d'amore, insieme a titoli cult Mediaset riproposti nel nuovo formato, tra cui Il peccato e la vergogna con Gabriel Garko e Rosy Abate con Giulia Michelini.

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