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TIM Battiti Live Spring

MUSICA05 maggio 2026

Tim Battiti Live Spring, chi sono i cantanti della puntata del 6 maggio

Scopriamo chi sono gli artisti che saliranno sul palco di Tim Battiti Live Spring mercoledì 6 maggio. Alla conduzione Michelle Hunziker con la partecipazione di Alvin
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Mercoledì 6 maggio, in prima serata, su Canale 5 nuovo appuntamento con TIM Battiti Live Spring, speciale edizione primaverile del popolare festival musicale. Alla conduzione Michelle Hunziker con Alvin.

Tim Battiti Live Spring: i cantanti della seconda puntata

Dalla suggestiva Piazza Trento e Trieste di Ferrara, nel corso della seconda puntata saliranno sul palco: Emma, J-Ax, Francesco Gabbani, Alfa, Geolier, Fedez, The Kolors, Raf, Samurai Jay, Elettra Lamborghini, Ermal Meta, Sal Da Vinci, Rkomi, Dargen D’Amico, Sayf, Clara, Enrico Nigiotti, Eddie Brock, Nicolò Filippucci, Federica Abbate, Gemelli Diversi, Alessio Bernabei, Welo e Petit.

Michelle Hunziker
Michelle Hunziker

TIM conferma il suo legame con il mondo della musica come title sponsor di uno degli eventi live più amati dal pubblico. Con questa partnership, l'azienda rafforza il proprio impegno nel sostenere la musica e gli spettacoli dal vivo, creando momenti di incontro e condivisione che uniscono pubblico, artisti e territori.

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