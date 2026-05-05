Dalla suggestiva Piazza Trento e Trieste di Ferrara, nel corso della seconda puntata saliranno sul palco: Emma , J-Ax , Francesco Gabbani , Alfa , Geolier , Fedez , The Kolors , Raf , Samurai Jay, Elettra Lamborghini , Ermal Meta , Sal Da Vinci , Rkomi , Dargen D’Amico , Sayf , Clara , Enrico Nigiotti , Eddie Brock , Nicolò Filippucci , Federica Abbate , Gemelli Diversi , Alessio Bernabei , Welo e Petit.

TIM conferma il suo legame con il mondo della musica come title sponsor di uno degli eventi live più amati dal pubblico. Con questa partnership, l'azienda rafforza il proprio impegno nel sostenere la musica e gli spettacoli dal vivo, creando momenti di incontro e condivisione che uniscono pubblico, artisti e territori.

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