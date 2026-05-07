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Forbidden Fruit

SERIE TV07 maggio 2026

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni dell'8 maggio

La nuova puntata della terza stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda venerdì 8 maggio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 3
Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 3

La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda venerdì 8 dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni dell'8 maggio

Yildiz viene intervistata e racconta la sua versione della storia con Halit. Il suo obiettivo è quello di ergersi a portavoce di tutte le donne tradite.

Nel mentre, Sahika invita Leyla a contattare subito Zehra con lo scopo di manipolarla.

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