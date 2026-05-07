La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda venerdì 8 dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Yildiz viene intervistata e racconta la sua versione della storia con Halit. Il suo obiettivo è quello di ergersi a portavoce di tutte le donne tradite.
Nel mentre, Sahika invita Leyla a contattare subito Zehra con lo scopo di manipolarla.