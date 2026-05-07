Scopriamo cosa succederà venerdì 8 maggio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni dell'8 maggio

Il ladro dell'hangar sfugge a Tono e Manuel.

Curro e Pia aiutano Lope a gestire la situazione, ora che loro sanno la vera identità di Vera. Nel frattempo, fervono i preparativi per festeggiare Adriano come nuovo conte: Leocadia e Lisandro annunciano la festa alla famiglia e Catalina convince anche lo stesso Adriano a partecipare.

Angela inizia a lavorare per il capitano come segretaria e compila gli inviti per la festa.

Lope e Curro tentano di infiltrare il cuoco a casa del duca de Carril per ritrovare il famoso quaderno. Petra torna alla Promessa e assicura che renderà la vita di tutti un inferno.

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